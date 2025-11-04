Comienza el juicio contra el expresidente de la DYA acusado de desviar 4,75 millones de euros

La Audiencia Provincial de Bizkaia acoge este martes el inicio del juicio contra el exdirector de Emergencias del Gobierno Vasco y expresidente de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA), Fernando Izaguirre, y su socio Juan Diego Gallardo. Acusados de delitos continuados de administración desleal y falsedad en documentos, Izaguirre se enfrenta a una petición de la Fiscalía de siete años de prisión, mientras que para Gallardo es una pena menor, por la presunta apropiación indebida de 4,75 millones de euros durante los años en los que ocuparon puestos de responsabilidad al frente de la ONG. A las puertas del juzgado de Bilbao, un grupo de mariachis han interpretado varias canciones tradicionales mexicanas, como 'Cielito lindo'.