Comienza "con total normalidad" la subasta del Pazo de Meirás

Madrid, 27 de octubre de 2026. La subasta de Magna Art Auctions, que comprende 689 objetos retirados del Pazo de Meirás entre los que destacan varios retratos de Franco o una fotografía de Juan Carlos I, ha arrancado este martes a las 17.00 horas con las primeras ventas de muebles, porcelanas o alfombras que han superado los 2.000 euros. El director de Magna Art Auctions, José Miguel Carrillo de Albornoz, ha asegurado que la subasta se ha desarrollado "con total normalidad" con la diferencia de que en este caso "la familia que subasta las piezas es conocida".