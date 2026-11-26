Madrid, 26 de noviembre de 2026. Jóvenes de Compromís han desplegado este jueves una pancarta en la escalinata de los leones del Congreso en la que acusan al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, de ser "cómplice" del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la gestión de la dana de octubre de 2024, y denuncian el "respaldo" que la dirección nacional del PP le ha brindado desde la tragedia, tal y como ha expresado el diputado de Compromís Alberto Ibáñez.