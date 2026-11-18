Madrid, 18 de noviembre de 2026. La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles los decretos leyes con medidas para reforzar la seguridad del sistema ferroviario y con ayudas económicas para las víctimas de la tragedia de Urda (Toledo) del pasado octubre, donde perdieron la vida 69 personas. Como todo decreto ley, los dos textos se aprobaron y estaban en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros, pero el Congreso tenía que decidir en un plazo de treinta días si los convalidaba o los derogaba. (Fuente: Congreso)