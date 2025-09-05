Consejera andaluza cree "increíble" la "solución" de Puente a problemas en trenes

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha considerado "increíble" la "solución" del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que habrá dos años más de incidencias en trenes y le ha dicho que "tendría que hacer una reflexión". "A lo mejor es que hay que pagar demasiados chantajes y privilegios al independentismo y no hay dinero para lo realmente importante que son los mantenimientos de nuestro transporte ferroviario", ha apostillado.