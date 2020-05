La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, ha dimitido esta tarde de su cargo, en un breve comparecencia de prensa a través de Youtube, acompañada por el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, desde el Edificio Pignatelli. "No puedo estar al frente cuando sindicatos y colegios profesionales no me aceptan", ha explicado.