Continúan las reacciones por Venezuela: La UE y la ONU piden respeto al Derecho Internacional

Continúan las reacciones internacionales después de la operación militar en la que Washington capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Este mismo lunes se ha posicionado la Unión Europea, viendo esta situación como la oportunidad para una transición liderada por el pueblo de Venezuela" que "debe incluir" a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González. Por su parte, la ONU ha sido la última en fijar posición, asegurando que esta intervención contraviene el Derecho Internacional y admitiendo su preocupación. Por contra, Rusia y China han pedido en la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la rápida puesta en libertad de Nicolás Maduro, condenado la "agresión armada" de EEUU contra Venezuela.(Fuente: EBS, ONU, Agencia Lusa, Maria Corina, Edmundo González)