Continúan los rescates en la zona de Oliva (Valencia): "Esto es una pesadilla"

Valencia, 19 de octubre de 2026. Los efectivos de rescate trabajan en evacuar a las personas que continúan atrapadas por los efectos de la dana Adam, que ha afectado principalmente a las comarcas de la Marina Alta (Alicante) y la Safor (Valencia). La localidad valenciana de Oliva es una de las que está soportando con más rigor la fuerza del temporal y, de hecho, allí se han registrado dos víctimas mortales: una octogenaria con movilidad reducida y un hombre que ha sufrido una parada cardíaca en un camping. Algunas de las personas que han sido rescatadas en la zona de la playa de este municipio valenciano califican lo ocurrido de "pesadilla". "Es incompresible que en una sola noche pueda pasar algo así. Cuando me acosté a las dos de la mañana no había agua y a las siete de la mañana tenía agua hasta las rodillas", ha comentado una de las personas que ha sido rescatada por la Guardia Civil de su vivienda ubicada en una plata baja.