La cooperativa Alta Moraña, Premio Pyme del Año en Ávila

Defender los intereses de agricultores y ganaderos de la provincia de Ávila.Alta Moraña Sociedad Cooperativa se ha alzado con el Premio Pyme del Año 2025 en Ávila, gracias a la Cámara de Comercio y Banco Santander.Desde inicios de los años 80, esta pyme ha ido agrupando a profesionales del sector para hacer de la unión la fuerza. En la actualidad son más de 500 socios.Se enfrentan diariamente a diversos retos.El cuidado del entorno es fundamental en su actividad y uno de sus objetivos es fijar población en zonas rurales.Para crecer, la financiación ha sido clave.Compromiso, mirada de largo plazo, tradición y sobre todo profesionalidad. En Alta Moraña tienen claro cuáles son las bases sobre las que se asientan para el futuro.