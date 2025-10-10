Cortefiel celebra su 80 aniversario a través de una exposición urbana

Cortefiel cumple 80 años en el mundo de la moda y lo celebra con una exposición de creatividades publicitarias comisariada por Mario Ximénez en plena milla oro de Madrid. A través de 8 MUPIS se mostrarán los diferentes hitos históricos de la marca desde que comenzó su andadura en la industria textil en el año 1945.El circuito realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid podrá disfrutarse del 8 al 23 de octubre. Autoridades del consistorio, que han estado presentes en el acto de inauguración, han resaltado el gran impacto que tiene la marca en el comercio de la capital.A lo largo de sus 8 décadas en el sector textil, Cortefiel se ha convertido en un referente de la moda tanto dentro como fuera del país gracias a su capacidad de innovación y siendo pionera en convertir sus tiendas en espacios multimarca. Con esta exposición urbana, Cortefiel quiere celebrar su 80 aniversario honrando el pasado, pero sin dejar de mirar al futuro.