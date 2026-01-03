La Guardia Civil detiene a 15 personas durante el dispositivo especial de seguridad de Fin de Año en la región

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a 15 personas por delitos relacionados con la seguridad ciudadana e investigado a otras seis por infracciones contra la seguridad vial durante el dispositivo especial desplegado con motivo de las celebraciones de Fin de Año en la Comunidad de Madrid.

El operativo se enmarca en la Operación Navidad y ha contado con 31 planes específicos de servicios, desarrollados en coordinación con las autoridades locales y que han abarcado los 164 municipios incluidos en la demarcación de la Guardia Civil en la región.

En el dispositivo han participado todas las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Madrid, efectivos destinados en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y agentes del Servicio de Montaña (GREIM), según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Durante la última noche del año se registraron un total de 482 llamadas telefónicas a la Central Operativa de Servicios (COS), desarrollándose la jornada festiva sin incidentes reseñables, según ha destacado la Guardia Civil.