Barcelona, 18 de noviembre de 2026. La portavoz de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (Coshac), Marta Espriu, ha lamentado que la Generalitat no se haya comprometido "a nada" en materia de vivienda pública tras reunirse este miércoles con la consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, junto al Sindicat de Llogateres, el Observatori DESCA y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Barcelona. La medida propuesta a la consellera que es más urgente según Espriu es que el Departamento firme "un convenio con Casa 47 para "gestionar los pisos de otras partes de la Sareb que tienen en territorio catalán", ha afirmado en declaraciones a los medios tras la reunión.