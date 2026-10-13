Las cuentas de CyL incluyen una reducción de cuatro millones en partidas para sindicatos

Valladolid, 13 de octubre de 2026. El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha avanzado una disminución de las aportaciones económicas destinadas a los sindicatos y a las organizaciones empresariales cifrada "en torno a los cuatro millones de euros", montante que representa "aproximadamente un 33 por ciento" sobre el total presupuestado para estas entidades, a lo que se suma su intención de analizar las ayudas a las ONG desde la garantía de mantener lo comprometido para 2027.