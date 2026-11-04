La Cumbre Iberoamericana busca relanzarse en Madrid marcada por las ausencias de líderes clave

Madrid, 4 de noviembre de 2026. Madrid se convierte desde este miércoles en el centro de la diplomacia iberoamericana. "Es la cumbre de la reafirmación", ha señalado el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ejerce de anfitrión en una cumbre con la que España buscaba relanzar este foro pero que arranca marcada por las ausencias. "No hay sillas vacías", ha reivindicado sin embargo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Solo una decena de los 22 países estarán representados por sus jefes de Estado o de Gobierno. No acudirán algunos de los principales líderes de la región: ni Lula da Silva, ni Claudia Sheinbaum, ni Delcy Rodríguez. (Fuente: Europa Press, Cumbre Iberoamericana, Casa Real)