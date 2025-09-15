Decenas de familias piden 12 años de prisión para la enfermera que simuló vacunar a 400 niños

La Sección Primera de la Audiencia de Bizkaia juzga desde este lunes a la enfermera del área de pediatría en un centro de salud de Santurtzi (Bizkaia), acusada de simular la vacunación a 404 menores. Aitzol Asla, abogado de la acusación y representante de 45 familias afectadas, ha señalado que estas reclaman que la mujer "no vuelva a trabajar como enfermera, que se la castigue (piden una condena de 12 años de prisión frente a los 7 años y medio de la Fiscalía), y que también Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) tenga su responsabilidad".