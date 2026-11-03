Delegación del Gobierno defiende el desalojo de Sol como "último recurso"

Madrid, 3 de noviembre de 2026. La Delegación del Gobierno en Madrid ha defendido este martes el desalojo de la Acampada 26S en la Puerta del Sol, ejecutado durante esta madrugada por la Policía Nacional en coordinación con la Policía Municipal de Madrid, asegurando que se trata de una medida de "último recurso" adoptada tras un "proceso de actuación gradual" y después de que la protesta perdiera su carácter reivindicativo inicial y derivara en alteraciones del orden público. La institución, dirigida por Pilar Trinidad desde hace una semana, responde así a las denuncias vertidas por la organización de la acampada, que ha acusado a las unidades antidisturbios de acometer una intervención "violenta" con el uso de "gas pimienta" que habría dejado varias personas heridas. (Fuente: Delegación del Gobierno de Madrid)