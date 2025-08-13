Delegación de Gobierno pide reforzar políticas de prevención y gestión forestal todo el año

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento para reforzar las políticas de prevención y de gestión forestal en la región durante todo el año, así como "ofrecer servicios públicos suficientes". Lo ha manifestado este miércoles ante los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado que se ha desplegado en Tres Cantos con motivo del incendio forestal originado el lunes, que se ha dado por controlado y ha bajado al nivel 0 de la Situación Operativa del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA). (Fuente: Delegación del Gobierno)