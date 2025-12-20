Demócratas denuncian que el Gobierno de EEUU ha publicado archivos de Esptein de manera parcial

El líder del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha acusado este sábado al Gobierno del presidente Donald Trump de no cumplir con la ley, tras la publicación de parte de los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein de la que faltan documentos y muchos de los publicados han sido censurados tapando caras en las fotografías y ocultando partes de documentos escritos, entre ellos el caso ante el gran jurado, clave para señalar a los culpables de abusos.(Fuente: Europa Press / Chuck Schumer / White House / EBS)