Desalojada la acampada de Sol tras 38 días: Comunidad y Ayuntamiento señalan al Gobierno

Madrid, 3 de noviembre de 2026. La acampada de la puerta del Sol ha sido desalojada en la madrugada de este martes tras más de un mes de duración, en una operación que desde la Delegación del Gobierno en Madrid han defendido asegurando que se trata de una medida de "último recurso". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser culpable y ha señalado que va a seguir reclamando por la vía judicial que los responsables de esta ausencia de cumplimiento de la ley lo paguen. El desalojo de la acampada se ha saldado con la incautación de drogas, bolsas con adoquines, cuchillos, defensas extensibles, aerosoles, algunas armas caseras o manuales como palos que finalizan con acabados con pinchos, además de recogerse 36 toneladas de escombros o materiales como tiendas de campaña. (Fuente: Europa Press/Delegación del Gobierno en Madrid/Comunidad de Madrid)