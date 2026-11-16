Barcelona, 16 de noviembre de 2026. Un grupo de personas que acampaban en plaza Catalunya y que la madrugada de este lunes han sido desalojadas por la policía han asegurado que, a pesar de no poder concretar acciones concretas, "seguirán activos y combativos" hasta que no se garantice el derechos a la vivienda. Este lunes por la tarde se ha llevado a cabo una concentración de unas 150 personas en la plaza Sant Jaume, donde una de las integrantes de la campada, Luana Rocha, ha expresado a los medios su disconformidad con el operativo policial que se ha llevado a cabo, que según ella ha integrado a 400 efectivos.