Desalojan la acampada de Sol con 334 personas y dos detenidos entre denuncias de violencia

Madrid, 3 de noviembre de 2026. La Policía Nacional ha desalojado en la madrugada de este martes la acampada de la Puerta del Sol, donde todavía permanecían 334 personas después de más de un mes de protesta. Dos de ellas han sido detenidas por desobediencia y resistencia durante una operación en la que han participado 400 agentes de Policía Nacional y Municipal, además de bomberos y servicios sociales. Una protesta que comenzó con una reivindicación común, pero que, según la Delegación del Gobierno, había ido perdiendo su carácter inicial. Las principales organizaciones ya habían anunciado su retirada y la disolución de las comisiones, aunque un grupo de personas sin hogar decidió permanecer en la plaza y anunció su intención de continuar allí hasta la huelga general del próximo 11 de noviembre. Una actuación que, sin embargo, los acampados denuncian como violenta. A través de las redes sociales, aseguran que varias personas han resultado heridas por golpes y por el uso de gas pimienta durante la intervención de los antidisturbios. (Fuente: Europa Press, Jupol y Emergencias)