Desarticulada la red de narcolanchas del Atlántico con 105 detenidos

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que agentes de la Policía Nacional han desarticulado el que han considerado como mayor entramado de organizaciones de traficantes de cocaína que dominaba el Atlántico y los ríos españoles con el uso de narcolanchas. Para ello, han sido realizados 49 registros y se han detenido a 105 personas que formaban un entramado criminal en una operación donde también han sido intervenidos 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, más de 800.000 euros, dos hexacópteros, múltiples cuentas bancarias, más de 150 teléfonos móviles, diverso material náutico y numerosos dispositivos electrónicos de última generación destinada al tráfico marítimo valorado en 2.500.000 euros.