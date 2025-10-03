La detención de los miembros de la Flotilla ha generado "una ola de indignación en Europa"

Las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien ha tildado de "terroristas" a los activistas de la Global Sumud Flotilla, así como la retención "ilegal" de casi 500 voluntarios, han generado "una ola de indignación en Europa". En declaraciones a Europa Press Televisión, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Pablo Cossarini, ha explicado que Israel pretende "deportar a los respectivos países" a los activistas, y si estos se niegan, "les van a llevar a una cárcel al sur de Israel".