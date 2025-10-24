Detenido por secuestrar a su expareja e hijos en Francia y obligarla a conducir 13 días

La Policía Nacional ha detenido a un individuo por secuestrar en Francia a su expareja y a sus dos hijos menores de edad tras forzar bajo amenazas a la mujer a conducir durante 13 días, circulando unos 2.000 kilómetros por España y Portugal, hasta ser liberados en Málaga en condiciones de insalubridad extremas, ya que no podían salir del coche y sólo comían pan, atún y galletas adquiridas en áreas de servicio. Hasta la detención de este hombre, de 24 años y que se sospecha que quería huir a Argelia, la víctima fue sometida a agresiones físicas y sexuales delante de los hijos menores. Los agentes creen que quería huir a este país norteafricano para sortear a la justicia francesa, que había decretado una orden de detención y entrega europea por dos hechos anteriores.(Fuente: Policía Nacional/EBS/Europa Press)