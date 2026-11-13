La diabetes tipo 2 sale a la calle para concienciar y resolver dudas sobre su diagnóstico

Madrid, 13 de noviembre de 2026. En España, casi cinco millones de personas conviven con diabetes y aproximadamente un tercio no está diagnosticado. De todas sus formas, la diabetes tipo 2 es la más frecuente y representa más del 90 % de los casos. Sin embargo, seis de cada diez españoles consideran su conocimiento sobre ella bajo o muy bajo. Con motivo del Día Mundial de la diabetes, la compañía Novo presenta la encuesta Novo-CONOCE-DT2, que mide el grado de conocimiento de los españoles acerca de la enfermedad, como primer paso para proporcionar información en las áreas en las que más se necesita. Este desconocimiento se acentúa al hablar de sus complicaciones: la mayoría no la relaciona con problemas cardiovasculares, como el infarto o el ictus, ni tampoco con el daño renal. Incluso entre quienes la padecen, casi la mitad no relaciona su diabetes con problemas cardiovasculares, y cuatro de cada diez no la asocia con daño o pérdida de función renal. Existe una clara voluntad de implicarse más en el cuidado de su salud, aunque no siempre resulta fácil saber qué preguntar. La iniciativa 'Haz una pregunta más', avalada por la Sociedad Española de Diabetes y la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes, busca acercar la diabetes tipo 2 y resolver dudas de la enfermedad invitando a la población a mirar más allá del control de la glucosa.