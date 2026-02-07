Diana Morant afirma no dejarse amendrentar ante Marciano Gómez

Declaracións de la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, al ser preguntada por el anuncio del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quien dijo el pasado miércoles que emprenderá acciones legales contra la propia Morant, ha subrayado que no le va a "amedrentar nadie por alzar la voz y defender los intereses de los valencianos".De esta manera se ha manifestado Diana Morant, a preguntas de los medios, a su llegada a la XXXI Muestra del embutido artesano y de calidad de Requena (Valencia). Todo ello, después de que Marciano Gómez anunciara esta semana que emprenderá acciones legales por atentado contra el honor, calumnias e injurias contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades tras conocer unas declaraciones en las que Morant reprochó al jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que sostenga "a un conseller que se está lucrando con la privatización de la sanidad pública en nuestra Comunitat Valenciana".