Díaz Pico critica la "instrumentalización política" de Seminci

Valladolid, 3 de noviembre de 2026. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán, ha asegurado este martes que el consejero de Cultura y Turismo de la Junta y procurador electo por Vox, Alberto Díaz Pico, hizo unas declaraciones sobre la supuesta falta de neutralidad ideológica de Seminci "como las de un cuñao cualquiera en la barra de bar", mientras que el miembro del Ejecutivo autonómico ha respondido con críticas a la "instrumentalización política del festival" que ha personalizado en la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo. (Fuente: Cortes Castilla León)