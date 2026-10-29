Diputación de Sevilla guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda

Sevilla, 29 de octubre de 2026. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, representantes de todos los grupos políticos que la integran y personal de la Corporación provincial han parado este jueves la actividad propia de la institución durante un minuto para recordar en silencio a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), y trasladar a las familias "unión en su dolor y esperanza a quienes todavía no han podido localizar a sus seres queridos", así como apoyo y todo el cariño para las personas heridas y supervivientes del accidente.