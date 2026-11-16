Disponible en España una nueva pluma precargada para adultos con miastenia gravis generalizada

Madrid, 16 de noviembre de 2026. En España, cerca de 15.000 personas padecen miastenia gravis generalizada y para afrontar esta realidad, la compañía biofarmacéutica UCB ha lanzado una nueva pluma precargada diseñada para facilitar su uso diario. Esta enfermedad neuromuscular rara de carácter autoinmune provoca un importante impacto en la calidad de vida y autonomía de los pacientes. La llegada de este nuevo dispositivo demuestra el compromiso de UCB con la innovación y con el desarrollo de nuevas opciones de administración que respondan a las necesidades de las personas que conviven con miastenia gravis generalizada.