La DOP Kaki Ribera del Xúquer arranca la campaña 2026

Madrid, 3 de noviembre de 2026. La Denominación de Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer arranca la campaña de recogida de 2026. Una campaña marcada por las mejores perspectivas en cuanto a calibre y calidad, pero para la que se estima una producción menor de fruta debido a los recientes episodios de lluvia y granizo en la zona de la comarca de la Ribera Alta en Valencia. La denominación ha destacado la buena tendencia de la marca Persimon®, que pretende ser un referente para el consumidor, por su calidad excepcional. Dado que el Kaki es una fruta desconocida para muchos mercados, su potencial de crecimiento es muy amplio. En España, el conocimiento supera el 90% y es el principal destino de la producción de Kaki, concentrando el 20% del total. La DOP Kaki Ribera del Xúquer ha invertido este año más de 2,5 millones de euros para promocionar el kaki y llevar la marca Persimon® a nuevos mercados tanto a nivel nacional como internacional.