EEUU confirma que Trump negociará con Putin y Zelenski y que aliados de la OTAN tendrán un rol

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha confirmado este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, negociará directamente con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodimir Zelenski, con los aliados de la OTAN jugando un papel, aunque no ha aclarado si en la mesa de negociación. "Trump llamó a los dos, a Putin y Zelenski, a los dos. Cualquier negociación será con ambos", ha señalado el jefe del Pentágono en declaraciones al término de la reunión de ministros de Defensa aliados en Bruselas marcada por la decisión de Washington de iniciar un proceso "de inmediato" con Rusia para acabar con el conflicto en Ucrania. En todo caso no ha detallado si sentará a los dos a la vez.(Fuente: OTAN/Dep. of Defense/Zelenski/Kremlin/White House)