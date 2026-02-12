La empresa 53Biologics consigue el Premio Pyme del Año de Valladolid

La empresa 53Biologics, dedicada al desarrollo y la fabricación de medicamentos biológicos para terceros, ha recibido el Premio Pyme del Año de Valladolid, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio. Aparte del desafío tecnológico que supone fabricar unos medicamentos con alta complejidad, la empresa tiene otro reto más: el control de calidad y regulatorio.La internacionalización está en su ADN desde su nacimiento. En el crecimiento de la empresa el Banco Santander ha sido clave.Desde su fundación en 2017, la compañía ha impulsado la biotecnología española y opera en dos edificios dedicados a la innovación científica.