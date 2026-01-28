Una empresa de cría y transformación de insectos, premio Pyme del Año en Salamanca

La empresa Tebrio, biotecnológica española pionera a nivel mundial en la cría y transformación de insectos, ha recibido el premio Pyme del Año 2025 de Salamanca, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio.La empresa fabrica productos para nutrición animal, para la agricultura como es el caso de los fertilizantes y otros que tienen aplicaciones en cosmética y salud.Su actividad contribuye a la reducción de la dependencia de recursos convencionales y a la economía circular con una producción de residuo cero.Para una empresa que tiene más de un 60% de gastos de capital es esencial la financiación.Actualmente, la compañía está construyendo una macrofábrica de cría y transformación del Tenebrio molitor, un proyecto llamado a convertirse en la mayor instalación de insectos del mundo.