Endesa gana 1.962 millones de euros a septiembre y Redeia eleva un 5,3% sus ganancias

Madrid, 28 de octubre de 2026. Endesa registró un beneficio neto de 1.962 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 14,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, informó la compañía, que ha ratificado su previsión de un beneficio neto ordinario para el año de más de 2.400 millones de euros. Por su parte, Redeia obtuvo un beneficio neto de 410,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 5,3% con respecto a las ganancias del mismo periodo del pasado ejercicio, cuando se situaron en los 389,8 millones de euros (Fuente: Europa press/Endesa)