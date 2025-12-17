La enfermedad de injerto contra receptor crónica es la "cara B" de los trasplantes de médula

La enfermedad de injerto contra receptor crónica es la principal causa de morbimortalidad a largo plazo en pacientes sometidos a trasplante alogénico de médula ósea, tras la recaída del cáncer. Se trata de una complicación multisistémica que puede cambiar para siempre la vida de los pacientes, según se ha destacado en un encuentro informativo organizado por Europa Press en colaboración con Sanofi.La EICR crónica tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida de los pacientes y puede afectar de forma irreversible a muchos órganos como la piel, la boca, los músculos y articulaciones o los pulmones.La Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL) insta a crear equipos multidisciplinares en hospitales de referencia, impulsar la investigación e incorporar la innovación que dé respuesta a necesidades médicas no cubiertas en el tratamiento de estos pacientes.Expertos y pacientes hacen un llamamiento: es urgente avanzar en el abordaje de esta enfermedad para proteger la calidad de vida de quienes la padecen. Solo así España, referente mundial en trasplantes, podrá ser también líder en el manejo de sus complicaciones.