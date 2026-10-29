LA esfera política despide a Fátima Báñez tras su muerte en el accidente de Urda

Madrid, 29 de octubre de 2026. La muerte de Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda ha llenado las redes sociales de mensajes de despedida. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, recuerda a quien fuera ministra de Empleo como una amiga leal. También Isabel Díaz Ayuso destaca su carácter y su trayectoria política, asegurando que van a echarla mucho de menos. Desde Andalucía, Juanma Moreno se despide de una amiga a la que define como brillante y comprometida con su tierra. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también la recuerda como una mujer de Estado y una trabajadora incansable. Las muestras de pesar llegan también desde el Gobierno. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se declara profundamente consternada por la muerte de la exministra. La ministra Elma Saiz envía un abrazo a su familia y a todas las familias que hoy lloran en Urda. Y la socialista María Jesús Montero expresa su pesar y su solidaridad con los seres queridos de las víctimas. (Fuente: Europa Press, PP, Congreso, Junta de Andalucía, Mo)