España producirá en exclusiva mundial los cuatro nuevos modelos eléctricos de Grupo Volkswagen

El Grupo Volskwagen ha presentado en el marco del Salón del Automóvil de Munich, sus 4 nuevos modelos eléctricos, que se producirán en exclusiva mundial en España.La planta de SEAT de Martorell, producirá dos modelos compactos urbanos: el Volkswagen ID Polo y el Cupra Raval.Por su parte, la fábrica de Volkswagen en Navarra producirá otros dos modelos SUV Urbanos: el Volkswagen ID Cross y el Skoda Epiq.Un impulso a la movilidad eléctrica urbana, con precios de alrededor de 25.000 euros, que refleja el compromiso del Grupo Volkswagen por hacer accesible el coche eléctrico al mayor número de personas. En el marco del certamen alemán, la cita mundial más importante de la industria del motor, se ha dado a conocer esta nueva familia de coches urbanos 100% eléctricos. Entre otras novedades, estos modelos obtienen grandes mejoras en su autonomía, que llega hasta los 450 kilómetros.La compañía refuerza su apuesta por España con una inversión de 7.000 millones de euros, una de las mayores inversiones industriales en nuestro país, que además tendrá un impacto sobre 145.000 empleos directos e indirectos.