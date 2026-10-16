El estado del Papa "mejora" tras la operación y ya realiza actividades "de manera autónoma"

Madrid, 16 de octubre de 2026. Buenas noticias sobre la salud del papa León XIV. Las últimas pruebas médicas confirman que su estado general sigue mejorando tras la operación. Según ha informado el Vaticano, tanto la analítica de sangre como la radiografía de tórax realizadas este viernes muestran una evolución favorable. El Pontífice continúa con la fisioterapia respiratoria, pero ya puede realizar sus actividades diarias con total autonomía. Una recuperación que le ha permitido incluso celebrar misa este viernes en el Hospital Policlínico Gemelli, donde permanece ingresado. (Fuente: Europa Press, Vatican News)