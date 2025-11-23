Esteban reclama de nuevo la derogación de la ley de Secretos Oficiales : "¿qué miedo tienen?"

Aitor Esteban (PNV) ha intervenido este domingo en un acto político en Sukarrieta (Bizkaia), con motivo del 122 aniversario del fallecimiento de Sabino Arana, en el que reclamó la derogación de la ley franquista de Secretos Oficiales."una persona sin memoria está enferma, y una sociedad sin memoria es una sociedad enferma", ha apuntado. "Por eso es básico que conozcamos qué sucedió en los momentos más determinantes del siglo pasado: qué paso en la mal llamada Transición, qué sucedió el 23-F, qué pasó con Mikel Zabalza, quién estaba detrás del atentado del Bar Aldana, o conocer los papeles que explican el 3 de marzo o San Fermines del 78", ha afirmado.Según ha apuntado, todos ellos son acontecimientos que han marcado al país y la ciudadanía tiene derecho a conocerlos, ya que "los tabúes, las amnesias, no funcionan".Por ello, ha defendido que el Estado español debe demostrar que es "maduro, debe tratar a su sociedad como una sociedad adulta y debe proceder a desclasificar la documentación que permita conocer los pasajes más complejos, complicados e incluso turbulentos de su historia más reciente". "Solo así conseguiremos una Historia, con mayúsculas, basada en la verdad; no un relato de parte, no unas memorias interesadas. No hay excusas. La ley franquista de Secretos Oficiales tiene que ser derogada. ¿Qué miedo tienen? Nosotros, ninguno", ha concluido.