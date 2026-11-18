Madrid, 18 de noviembre de 2026. ¿Te imaginas convivir a diario con picor extremo, dolor o escozor en la piel? Esta es la realidad de quienes padecen dermatitis atópica, una enfermedad inflamatoria crónica que puede afectar al descanso, las relaciones sociales y el bienestar emocional. Para sensibilizar sobre el impacto, la carga que supone esta enfermedad y contribuir a su visibilidad, Almirall ha presentado 'Atópicos. La realidad que la piel esconde', una película impulsada junto a la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica. La dermatitis atópica va mucho más allá de la piel: el picor, las alteraciones del sueño y la incertidumbre pueden afectar a la salud mental, la autoestima y las relaciones sociales. De hecho, casi el 90 % de los pacientes con DA grave afirma que la enfermedad compromete su capacidad para afrontar la vida. Este film refleja la compleja realidad de la DA a través de historias cotidianas de pacientes en distintas etapas de la vida. Una iniciativa para visibilizar la dermatitis atópica, fomentar su comprensión social y reducir el estigma que todavía afrontan muchos pacientes.