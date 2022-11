El Eurogrupo pide acotar las medidas de apoyo por la crisis energética a los más vulnerables

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) han abogado este lunes por garantizar que las medias nacionales para paliar la subida de precios derivada de la crisis energética sean fiscalmente asequibles, que preserven las señales de precios y que acoten sus medidas fiscales a los más vulnerables. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha afirmado que, según los cálculos del Eurogrupo, alrededor del 70% de las medidas adoptadas por los Estados miembros hasta la fecha no son específicas, lo que significa que benefician a todos y no sólo a los más vulnerables. Aunque no ha habido referencias a ninguna experiencia precisa, esta posición llega semanas después del plan anunciado por Alemania para destinar 200.000 millones de euros a reducir la factura de la energía del consumidor final, el cual despertó el recelo de varios socios. (Fuente: Parlamento Europeo)

