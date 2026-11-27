Madrid, 27 de noviembre de 2026. Declaraciones del asesor de Educación Financiera del Banco de España y promotor de 'Finanzas Para Todos', Roberto España, quien ha alertado del incremento de las estafas durante estas fechas y ha recomendado comprobar que las ofertas recibidas por correo electrónico o redes sociales aparecen en las páginas web oficiales de los establecimientos. Según ha explicado, los ciberdelincuentes pueden utilizar páginas falsas que imitan a comercios legítimos para conseguir pagos por productos que nunca llegan a entregarse.