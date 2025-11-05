Experto sobre victoria de Mamdani: "Ha hecho una campaña muy eficaz"

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, ha ganado este martes las elecciones locales con más del 50 por ciento de los votos frente al exgobernador demócrata y candidato independiente, Andrew Cuomo, y al republicano, Curtis Sliwa. En declaraciones a Europa Press Televisión, el profesor de 'América Hoy' en el grado de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU-San Pablo, Cosme Ojeda, ha destacado que la victoria del candidato demócrata ha supuesto "un cambio significativo" tras una "campaña muy eficaz" que ha logrado "movilizar a mucha gente", incluyendo a jóvenes y latinos. "Ha sido una campaña inteligente y al final ha resultado en una victoria significativa", ha asegurado.