Un gran jurado de Nueva York ha votado este jueves imputar al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una causa relacionada de un supuesto pago secreto de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre una supuesta aventura, según ha adelantado el diario The New York Times.(Fuente: Vox/ Donald Trump/ Télam/ The White House/ AFPI)