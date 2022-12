El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha instado a la población a vacunarse con la cuarta dosis ante "algunas amenazas" que hay en "el horizonte" como la subida de contagios en China que es "bueno" no "perder de vista". No obstante, ha asegurado que tanto en España como en la región la situación "no es alarmante"