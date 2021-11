Extremadura "de momento no" se plantea implantar el Pasaporte Covid

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que la comunidad extremeña "de momento no" se plantea implantar el 'pasaporte covid' dado que "no" alcanza a "adivinar la utilidad de esa medida" con las altas tasas de vacunación contra la Covid-19 que presenta el país. "Si cada uno de nosotros nos hacemos la siguiente pregunta, oye de tu entorno más cercano de la gente que conoces, con los que te relaciones, con los que entras, con los que sales ¿conoces a muchos que no se hayan vacunado? Yo conozco a muy pocos", ha expuesto, junto con que en su entorno personal no conoce "a ninguno".