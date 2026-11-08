F1 Arcade en Madrid acoge la previa de los Cincinatti Bengals antes del partido de NFL

Madrid, 8 de noviembre de 2026. Declaraciones del responsable de Marketing de F1 Arcade, Pablo Rodríguez, quien ha señalado que llevan toda la semana preparando la previa del choque de NFL entre los Cincinatti Bengals y los Atlanta Falcons que se ha disputado en el Estadio Bernabéu de Madrid. El responsable de Marketing ha destacado que en la previa han querido "fusionar" el mundo de la Fórmula 1 y de la NFL. Por último, ha subrayado que los fans de los Cincinatti Bengals han disfrutado de "la gastronomía y coctelería del local".