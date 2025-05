Fabra, tras el primer día del juicio por el caso 'Aerocas': "Tengo ganas de llegar a casa"

El expresidente la Diputacion de Castellón, Carlos Fabra, ha indicado que tiene "ganas de llegar a casa" para "descansar" después del primer día del juicio por el caso 'Aerocas', por supuestas irregularidades en un patrocinio de la empresa publica que gestiona el aeropuerto de Castellón junto al ex piloto de motociclismo Álex Debón. Sobre la dirección del PPCV, y el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y el ex 'president' de la Generalitat, Francisco Camps, ha señalado que ya "no está en política".