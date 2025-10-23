Familia Real inicia agenda en Oviedo en el marco de Semana de los Premios Princesa de Asturias

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia, acompañados de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, han presidido este jueves en Oviedo el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias. El concierto, que en esta edición se titula 'Brahms y Dvorák. Grandes maestros del siglo XIX', dio comienzo poco después de las 19.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, nada más llegar la Familia Real al Auditorio. La Familia Real ha posado a su llegada al Auditorio junto a las principales autoridades de la comunidad autónoma, con el presidente del Principado, Adrián Barbón; la vicepresidenta de la Junta General, Celia Fernández; la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Todos ellos han estado acompañados por la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández.