Familiares de fallecidos en residencias denuncian "desidia" de juzgados

Madrid, 13 de octubre de 2026. Familiares de fallecidos en residencias durante la pandemia de la Covid-19 han denunciado una "desidia total" de "muchos juzgados" cuando se cumplen dos años de la denuncia colectiva que presentaron por el fallecimiento de 7.291 personas mayores en estos centros, y han anunciado que irán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si no encuentran justicia en España. Así lo han avanzado este martes, en una rueda de prensa en Madrid, cuando se cumplen dos años de la denuncia colectiva que presentaron 109 familiares de personas fallecidas en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, contra los exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por los protocolos que limitaban las hospitalizaciones de residentes, por la no medicalización de las residencias y por la negación del traslado de personas sin seguro médico privado.